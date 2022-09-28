Mersin haberleri! Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak gazetecilerle buluştu
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Mersin gündem haberine göre Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.
Öztoprak, ziyaretinde MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.
Kentte görev yapan gazetecilerin çalışmalarını takdir ettiklerini belirten Öztoprak, "Gazetecilik, gerçek, güncel ve doğru haberin kamuoyuna yansıtılması, toplumun aydınlatılması açısından kamu görevi vasfı da taşıyor." dedi.
Tepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında cemiyet hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel