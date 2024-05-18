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Mersin'den Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Denizci Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Buradaki programın ardından hacı adayları Bozyazı Müftülüğü önünden uğurlandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Denizci Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Buradaki programın ardından hacı adayları Bozyazı Müftülüğü önünden uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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