Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evinde ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığıyla uğraşan şüphelinin müşteri arayışında olduğu tespit edildi. Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek, 70 fişek ile 150 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evinde ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığıyla uğraşan şüphelinin müşteri arayışında olduğu tespit edildi.
Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek, 70 fişek ile 150 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.