Mersin'de sahte iş ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de sosyal medyada yayınladıkları sahte iş ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada sahte iş ilanları paylaşan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kendilerine ulaşan vatandaşlardan kapora ve depozito adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 19 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreslerde kurusıkı tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.