Mersin'de öğrenci servisi kamyonla çarpıştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonla çarpışan öğrenci servisi devrildi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 33 S 610 plakalı öğrenci servisi, Arpaçbahşiş Mahallesi Dörtyol kavşağında 33 ANC 711 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, içinde öğrenci bulunmayan servis devrildi.

Ölen veya yaralananın olmadığı kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluştu.