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Mersin'de öğrenci servisi kamyonla çarpıştı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu servis devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonla çarpışan öğrenci servisi devrildi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 33 S 610 plakalı öğrenci servisi, Arpaçbahşiş Mahallesi Dörtyol kavşağında 33 ANC 711 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, içinde öğrenci bulunmayan servis devrildi.

Ölen veya yaralananın olmadığı kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Erdemli Mersin Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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