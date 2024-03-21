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Mersin'de aracında boğazı kesilmiş bir kişi ölü bulundu

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Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda bir aracın sürücü koltuğundaki kişinin boğazı kesilmiş halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, ölen kişinin M.S. olduğunu belirledi.

M.S'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mersin Olay Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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