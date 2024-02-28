Menemen'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'nde S.E.A'nın (23) ikametine baskın düzenledi.

Aramada, 1108 uyuşturucu hap, 125 gram esrar, ruhsatsız seri numarası silinmiş tabanca ve otomatik av tüfeği ile bu silahlara ait 101 fişek, hassas terazi, 30 bin 865 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.E.A'nın 9 suç kaydının olduğu öğrenildi.