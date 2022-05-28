Mcm Comic Con Londra'da Açıldı - Haberler

LONDRA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Kostüm giymiş insanlar, Londra'da düzenlenen MCM Comic Con'da fotoğraf çektiriyor, 27 Mayıs 2022. Çok sayıda çizgi roman hayranının ilgisini çeken bir popüler kültür etkinliği olan MCM Comic Con Cuma günü Londra'da açıldı. (Fotoğraf: Stephen Chung/Xinhua)

Xinhua / Güncel