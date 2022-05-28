Mcm Comic Con Londra'da Açıldı - Haberler

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Mcm Comic Con Londra'da Açıldı

Xinhua - Güncel
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Mcm Comic Con Londra'da Açıldı

LONDRA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Kostüm giymiş insanlar, Londra'da düzenlenen MCM Comic Con'da fotoğraf çektiriyor, 27 Mayıs 2022. Çok sayıda çizgi roman hayranının ilgisini çeken bir popüler kültür etkinliği olan MCM Comic Con Cuma günü Londra'da açıldı.

LONDRA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Kostüm giymiş insanlar, Londra'da düzenlenen MCM Comic Con'da fotoğraf çektiriyor, 27 Mayıs 2022. Çok sayıda çizgi roman hayranının ilgisini çeken bir popüler kültür etkinliği olan MCM Comic Con Cuma günü Londra'da açıldı. (Fotoğraf: Stephen Chung/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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