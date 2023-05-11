Marmaris'te polis ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

Marmaris ilçesinde polis ekipleri öğrencilerle bir araya geldi, temel trafik eğitimi verdi.

İlçede 06-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince etkinlik düzenlendi.

Anaokullarını ziyaret eden ekipler, anasınıfı öğrencilerine oyun bahçelerinde temel trafik eğitimi vererek anaokullarının etrafındaki yaya geçitlerinde uygulamalı olarak güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmeleri ve yol kontrolü konusunda eğitimler verdi.

Öğrencilere trafik temalı boyama kitabı da hediye eden ekipler, hafta boyunca trafik eğitim parkında akülü araçlar eşliğinde öğrencilere uygulamalı olarak trafik eğitimi de verdi.