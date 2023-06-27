Marmaris'te Elektrikli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosiklet ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu Annamyrat Orazmanmedor (23) yönetimindeki 48 ABS 160 plakalı motosiklet, Turgut Mahallesi'nde bir otelin önünde, Bülent İlarslan'ın (75) kontrolündeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Kazada, iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan elektrikli motosiklet sürücüsü İlarslan, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsünün ise tedavisi devam ediyor.