Mardinli Sporcular Türkiye Ju-Jitsu Şampiyonasında 32 Madalya Kazandı

Türkiye Muay-Thai Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Ju-Jitsu şampiyonasına Mardin'den katılan Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü sporcuları 32 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilen şampiyonaya farklı yaş, siklet ve kategoriden 15 sporcu katıldı.

toplam 9 altın, 13 gümüş ve 10 bronzla yarışmadan dönen sporcular, Kurum Müdürü Ufuk Çete'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.