Mardin'de zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, zırhlı polis aracının otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi 1049'uncu sokakta meydana geldi. Vahdettin K. yönetimindeki 33 AKT 428 plakalı otomobil, zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücü ile araçtaki Canan K. ve Arjin K., yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.