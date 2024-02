Mardin'de terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi

SURİYE sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Vali Tuncay Akkoyun, '2024 Ocak ayında Mardin'de bölücü terör örgütü FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 36 operasyon düzenlendi. Huzur ortamının devamı için vatandaşlarımızın desteğiyle birlikte terör örgütleri ile mücadelemiz aynı irade ve kararlılıkla devam edecektir' dedi.

Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın katılımıyla Ocak ayı 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' düzenledi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, vatandaşların da desteğiyle terör tehditlerini bertaraf etmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Vatandaşlarımızın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmek temel hedefimizdir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suç örgütü ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Mardin'imizin huzurlu ve güvenli bir şehir olması için hemşehrilerimizin desteğini daima yanımızda gördük. Vatandaşlarımızla birlikte çalıştık. Bu konuda desteklerinden dolayı Mardinli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki; güvenli bir Mardin, ancak birlikte çalışarak mümkün olacaktır" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 36 OPERASYON DÜZENLENDİ'

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini belirten Akkoyun, '2024 Ocak ayında Mardin'de bölücü terör örgütü FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 36 operasyon düzenlendi. Huzur ortamının devamı için vatandaşlarımızın desteğiyle birlikte terör örgütleri ile mücadelemiz aynı irade ve kararlılıkla devam edecektir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Ocak ayı içerisinde 117 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 19 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları kapsamında da ay içerisinde 6 operasyon düzenlendi. 'Huzur' ve 'Güven' uygulamaları kapsamında da aranan 200 kişi yakalandı. Trafik denetimleri kapsamında da Ocak ayında 130 bin 412 araç denetlendi? diye konuştu.

'112 İHBAR HATTINI ETKİN ŞEKİLDE KULLANIN'

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Akkoyun, vatandaşların 112 Çağrı Merkezi'ni etkin şekilde kullanmalarını isteyerek şöyle dedi:

'Düzensiz göçle mücadele kapsamında etkin mücadele uygulaması başlatan Mobil Göç Noktaları, İçişleri Bakanlığımızın yaptığı planlama çerçevesinde gerekli alt yapı hazırlıkları da tamamlayarak, 30 büyükşehire yayılmıştır. İlimizde de Artuklu ilçesi Karayolları Parkı mevkiinde kurulan Mobil Göç Noktası aracımız, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine devam etmektedir. Bu gayretli çalışma sırasında vatandaşlarımızdan öncelikle 112 ihbar hattını etkin bir şekilde kullanmalarını istiyoruz.?(DHA)