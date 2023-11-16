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Mardin'de sahte içki imalatı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sahte içki ve şarap ele geçirildi.