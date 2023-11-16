Mardin'de sahte içki imalatı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Mardin'in Midyat ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sahte içki ve şarap ele geçirildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda ele sahte geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkol satışı ve üretimi yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. İmirli köyünde kaçak alkol yaptığı tespit edilen Y.K. ve A.S'nin evine düzenlenen operasyonda variller içerisine konulmuş 410 adet 70 cl votka, 35 adet 70 cl şarap ve 18 adet 200 litrelik variller içerisinde satışa hazır hale getirilmiş şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K. ve A.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN