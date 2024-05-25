Mardin'de okul çevresi ve servis araçlarında denetim yapıldı
Mardin'de polis ekipleri, 38 ekip ve 99 personelin katılımıyla okul çevresi ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 118 okul çevresi, 15 internet ve oyun salonu, 21 kahvehane, 24 market, 34 park ve 21 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca, 1088 kişi ve 120 servis aracı da denetlendi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Mardin'de polis ekipleri okul çevresi ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 38 ekip ve 99 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, 118 okul çevresi, 15 internet ve oyun salonu, 21 kahvehane, 24 market, 34 park ve 21 metruk bina denetlendi.
Ayrıca, denetimlerde 1088 kişi ve 120 servis aracı kontrol edildi.
Uygulama kapsamında kuru sıkı tabanca ele geçirildi.