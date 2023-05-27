Mardin'de bir kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavga sırasında 11 kişi yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 23 Mayıs Salı günü Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi. Keskin ve Aktaş aileleri, arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Fikret Aktaş, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Çıkan görüntüde tarafların birbirine silah, taş ve sopalarla saldırdığı, yaralanan bir kişinin de yerde hareketsiz yattığı görülüyor. - MARDİN