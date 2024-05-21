Manisa'da Kodlama ve Robot Turnuvası Gerçekleştirildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde 4 ilçeden 57 takım ve 231 öğrencinin katılımıyla kodlama ve robot turnuvası gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Turgut Özal Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Köprübaşı Kaymakamı Yağmur Şimşek, Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli katıldı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, "Düzenlenen kodlama ve robot turnuvasının yarınımız olan gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir tecrübe olacağına inanıyorum." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da "İlçemizde ilk defa düzenlenen kodlama ve robot turnuvasına ev sahipliği yaptık. Türkiye Yüzyılında, teknoloji çağında Demirci'de bu çalışmaların adımını atmaya başladık. Çevre ilçelerden gelen öğrencilerimiz ile birlikte güzel bir turnuva gerçekleştirildi." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise turnuvanın kaybedeni olmayan bir yarışma olduğunu söyledi.

231 öğrencinin 57 takım halinde yarıştığı turnuvada gıda güvenliği, gıda da sürdürülebilirlik, suyu koruma, suyu arıtma, enerji güvenliği, enerjide sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, küresel ısınma, sıfır karbon emisyonu, karbon ayak isi ve ser gazları olmak üzere 11 kategoride yarışma yapıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.