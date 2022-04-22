Manisa Büyükşehir İtfaiye, Demircili Gençlerle Buluştu

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - . İl genelinde liseli gençlerle söyleşiler gerçekleştirilen proje kapsamında Büyükşehir İtfaiyesi, bu kez de Demirci Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Genç beyinlere itfaiyenin önemi, çalışma prensibi, itfaiyeciliğin çalışma kapsamı ve gönüllü itfaiyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde anlatmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor' projesi kapsamında, Büyükşehir İtfaiyesi, Demirci Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Proje kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, öğrencilere, itfaiyenin kaza, sel baskını, hayvan kurtarma, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarına müdahalede bulunarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalar yaptığı aktarıldı. Yangına temel müdahale hakkında öğrencileri bilgilendiren Büyükşehir İtfaiye eğitmenleri, olası yangın durumuna karşı öğrencilerin en kısa sürede itfaiye ekiplerine haber vermelerini istedi. Bilgilendirme kapsamında itfaiyeci olmak isteyen öğrencilere, okulların hangi bölümlerini seçmeleri gerektiği hakkında da bilgiler verildi. Program sonunda sunum gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenleri, Demirci Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Çetinkaya'ya, projeye sağladıkları destek nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği hediyeler de öğrencilere takdim edildi.

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