Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde şüpheliler G.A ve Ç.O'nun evin balkonunda skunk bitkisi yetiştirdikleri bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 6 kök skunk bitkisi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Fatih Hepokur - Güncel