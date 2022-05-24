Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde şüpheliler G.A ve Ç.O'nun evin balkonunda skunk bitkisi yetiştirdikleri bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 6 kök skunk bitkisi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Güncel, Haberler

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