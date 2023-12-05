Malatya'da depremzedelere köy evleri yapılıyor

Kuşdoğan Mahallesinde yapımı devam eden Köy Evlerini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk etapta yer alan 30 konutun 2024 yılının ilk ayları içerisinde hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından Kuşdoğan Mahallesinde depremden etkilenen vatandaşlara tahsis edilmek üzere yapımına başlanan 30 Köy Evinin yapımında sona yaklaşıldı.

Yeşilyurt İlçesindeki Afet Konutları ile Köy Evlerinin inşaatlarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kuşdoğan Mahallesine giderek buradaki şantiye alanında incelemelerde bulunup konutların son durumu hakkında şantiyedeki yetkililerden bilgiler aldı.

Kuşdoğan mahallesinin yeni yatırımlarla daha güzel bir görüntüye kavuşacağını söyleyen Kuşdoğan Mahalle Muhtarı İsmail Hırçıl, "Belediye Başkanımıza ziyaretleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada ilk etapta bulunan 30 konutumuzun kaba inşaatları bitmek üzere, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.2-3 ay içerisinde konutlarımızın tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Kuşdoğan Mahallesinin yeni Köy Evleriyle birlikte daha modern ve güzel bir yaşam alanına dönüşeceğini söyledi.

Yeşilyurt'un kırsal yaşam alanlarındaki Köy Evlerinin yapımına tüm imkanlarıyla katkı sunduklarını ifade eden Başkan Çınar, " Kuşdoğan'daki Köy Evlerimizin yapımı planlandığı gibi, hiçbir aksama olmadan ilerliyor. Bizlerde sık sık şantiye alanını ziyaret ederek hem bilgi alıyoruz hem de destek verebileceğimiz alanlarda ekiplerimizi seferber ediyoruz. Buradaki ilk etapta yer alan 30 konutumuzun yapımında sona yaklaşıldı, kaba inşaatların büyük bir kısmı tamamlandı. Çatılar bitti, duvarlar yapıldı, iç tesisatların yapımı sürüyor, iç ve dış imalatların tamamlanmasından sonra yapılacak çevre düzenlemesi ve alan yenilenmesinden sonra buradaki evler hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. 2024 yılının Şubat Ayına doğru teslim edilecek olan ilk etaptaki 30 konutun ardından yine bu bölgede ikinci etap konutların yapımı da hız kazanacak. Kuşdoğan mahallemizdeki ailelerimizi sağlam, güvenilir ve depreme dayanıklı konutlara taşıyarak bu bölgedeki konut sorununa kökten çözüm getirmiş olacağız. Vatandaşlarımızı sıcak ve güvenilir konutlara taşımak için bizlerde her türlü desteği veriyoruz. Afet konutları ile Köy Evleri gibi önemli yatırımların ilçemize kazandırılması noktasında desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize, TOKİ Genel Müdürlüğümüze, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze, kurum ve kuruluşlara, mühendislerimize ve saha çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Deprem yaralarını el birliğiyle sarıyoruz, birlikte iyileşiyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - MALATYA