Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
PÜTÜRGE, MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AA / Orhan Onur Gemici - Güncel