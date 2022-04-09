Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PÜTÜRGE, MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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