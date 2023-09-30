Mahmut Tanal: "Şanlıurfa'da Hedefimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığını Almak. Asla Umutsuzluğa Yer Yok. Şanlıurfa'ya Baharlar Gelecek"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Hedef 400... O 400’ün bir anlamı var. Belediye sayımızı en az 400’e çıkarma hedefi için orada ‘Hedef 400’ yazılı. Yerel seçim startının Şanlıurfa’da verilmesi çok değerli ve önemli. Çünkü Şanlıurfa’yı biz pilot bölge olarak seçtik. Şanlıurfa’da hedefimiz büyükşehir belediye başkanlığını almak, ilçe belediye başkanlıklarını almak. Bizim halkımıza, milletimize sözümüz var: Asla ve asla umutsuzluğa yer yok. Asla biz bu konuda umutsuz değiliz. Şanlıurfalılara sözümüz var, Şanlıurfa’ya baharlar gelecek. Belediye seçimleri eğer anayasa değişikliğiyle öne alınmazsa 31 Mart’ta olacak. Bu şekilde kadim memleketim Şanlıurfa, huzur ve refaha kavuşmuş olacak” dedi.

Haber: GÜLARA SUBAŞI / Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Hedef 400... O 400'ün bir anlamı var. Belediye sayımızı en az 400'e çıkarma hedefi için orada 'Hedef 400' yazılı. Yerel seçim startının Şanlıurfa'da verilmesi çok değerli ve önemli. Çünkü Şanlıurfa'yı biz pilot bölge olarak seçtik. Şanlıurfa'da hedefimiz büyükşehir belediye başkanlığını almak, ilçe belediye başkanlıklarını almak. Bizim halkımıza, milletimize sözümüz var: Asla ve asla umutsuzluğa yer yok. Asla biz bu konuda umutsuz değiliz. Şanlıurfalılara sözümüz var, Şanlıurfa'ya baharlar gelecek. Belediye seçimleri eğer anayasa değişikliğiyle öne alınmazsa 31 Mart'ta olacak. Bu şekilde kadim memleketim Şanlıurfa, huzur ve refaha kavuşmuş olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Şanlıurfa'da düzenlenen Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmalarının ilk durağı oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 18 ilinden il ve ilçe başkanları bir araya geldi. Çalıştaya Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de katıldı.

MUSTAFA SARIGÜL: "GENEL BAŞKANIMIZIN YEREL YÖNETİMLER STARTINI ŞANLIURFA'DAN VERMESİ, SON DERECE ANLAMLIDIR"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

"Şanlıurfa İl Başkanımız Ferhat Karadağ ile birlikte Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Akın'ın önderliğinde çok değerli bir çalışmayı hazırlıyoruz. 19 tane Güney Doğu ilimiz, bugün Şanlıurfa'da olacak. Yerel yönetimler startını, Genel Başkanımız Şanlıurfa'dan verecek. CHP yıllardan beri yerel yönetimlerde hep iddialı olmuş, 'önce insan' diyen, insana dokunan belediyecilik anlayışıyla müthiş başarılara imza atmıştır. Ben önümüzdeki seçimlerde de Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyorum. Genel Başkanımızın yerel yönetimler startını Şanlıurfa'dan vermesi, son derece anlamlıdır. Genel Başkanımız, Türkiye'mizin her noktasına çok büyük önem verir ama Güney Doğu'ya ayrı bir önem veriyor. Güney Doğu'nun gelişmesini, güçlenmesini çok arzu ediyor. Güney Doğu'nun gelişmesi ve güçlenmesi demek, Türkiye'mizin gelişmesi ve güçlenmesi demektir. O nedenle bugün kararlı, verimli ve uyumlu bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde de Sapanca'dan, Samsun'dan ve Konya'dan aynı toplantılarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Yerel yönetimlerde CHP, Türkiye'nin en iddialı partisi olacak."

MAHMUT TANAL: "ŞANLIURFA'DA HEDEFİMİZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ALMAK. ASLA UMUTSUZLUĞA YER YOK. ŞANLIURFA'YA BAHARLAR GELECEK"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Hedef 400. O 400'ün bir anlamı var. Belediye sayımızı en az 400'e çıkarma hedefi için orada 'Hedef 400' yazılı. Yerel seçim startının Şanlıurfa'da verilmesi çok değerli ve önemli. Çünkü Şanlıurfa'yı biz pilot bölge olarak seçtik. Şanlıurfa'da hedefimiz büyükşehir belediye başkanlığını almak, ilçe belediye başkanlıklarını almak. Bizim halkımıza, milletimize sözümüz var: Asla ve asla umutsuzluğa yer yok. Asla biz bu konuda umutsuz değiliz. Şanlıurfalılara sözümüz var, Şanlıurfa'ya baharlar gelecek. Belediye seçimleri eğer anayasa değişikliğiyle öne alınmazsa 31 Mart'ta olacak. Bu şekilde kadim memleketim Şanlıurfa, huzur ve refaha kavuşmuş olacak. Bizim yine sözümüz var: Şanlıurfa'da işsiz bırakılanlar, hayalleri çalınanlar, Şanlıurfa'nın gençleri için liyakati getireceğiz eğer Urfa'da büyükşehir belediye başkanlığını alırsak. Yine bir sözümüz var bizim: O sözümüz de Şanlıurfa'da ayyuka çıkan torpil ve kayırmacılığa son vereceğiz biz. Yine bir sözümüz var bizim: hizmet yüzü görmeyen, yoksulluğa mahkum edilen Şanlıurfa halkını, iş bilmez yöneticilerden kurtaracağız. Yine bizim sözümüz var: Şanlıurfa'da halkın belediyesini kuracağız yani insan odaklı belediye kuracağız. İş bilmez yöneticilerden dolayı Şanlıurfa mağdur. Devlet Şanlıurfa'ya para gönderiyor ama iş bilmez yöneticiler yüzünden amacı doğrultusunda kullanılmıyor. Vatandaş, kendisi hizmet görsün diye gönderilen bu paralardan istifade edemiyor. İzmir'de, İstanbul'da, Antalya'da, Eskişehir'de ne varsa Şanlıurfa'da da aynı şey olmalı. Burada Karakoyunlular döneminde yapılan Karakoyun deresi ve ta Roma döneminde yapılan setler var. Burası taşkın bölgesi olduğu halde Karakoyun deresinin üstünü kapattılar ve burada o selden insanlarımızı rahmetli oldu. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Suruç ilçemizde içme suyu yok, günde yarım saat veya bir saat su veriliyor. Yan tarafta Hilvan, baraja 8 kilometre. İçme suyu barajdan temin ediliyor, balık kokusu var çünkü arıtılmadan veriliyor. Bozova aynı şekilde... Sorun saymakla bitmez; sağlık, eğitim, adalet, mevsimlik tarım işçisi sorunu var. Bu şehirde, 450-500 bin insan mevsimlik tarım işçisi olarak gidiyor. Bu sene 65 bin öğrenci, okullar kapanmadan gitti, okullar şu anda açık, çocuklar ancak kasımın başında geri gelecekler. Şanlıurfa'yı bu mağduriyetten, bu yoksulluktan kurtaracağız. AK Parti'ye oy verdiklerine pişman olduklarını bize anlatan insanlarımız var. Mahcup olmamak için, Şanlıurfa'yı bir Eskişehir yapmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz."

VELİ AĞBABA: "URFA, PARTİMİZİN HİÇ BELEDİYESİNİN OLMADIĞI BİR KENT. URFALILARIN DA YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİĞİ TATMA HAKLARI VAR"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çalıştaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Urfa'da yapılması önemli. Urfa, partimizin hiç belediyesinin olmadığı bir kent. Ama Urfa'nın da Urfalıların da yerel yönetimlerde sosyal demokrat belediyeciliği tatma, tanışma hakları var. Çünkü Urfa'yı izliyoruz, takip ediyoruz; Ak Parti'nin bu bölgede en yüksek oy aldığı illerden biri olmasına rağmen yakın tarihte bir sel olayı yaşadık. Maalesef aldığı oy oranıyla, Urfa'nın AK Parti'den almış olduğu hizmetler ters orantılı. Ne kadar çok oy veriyorsa daha az hizmet alıyor. Urfalıların bunu değiştirme şansı var. CHP de bugün yapmış olduğu çalıştayla kendisini anlatacak. Umarım Urfa ve Urfalılar sosyal demokrat belediyecilikle tanışırlar, daha iyi bir Urfa olur.

ALİ ÖZTUNÇ: "KURULTAYIMIZDAN SONRA DAHA DA HIZLANACAĞIZ"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yerel seçimler, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Biz CHP olarak, geçtiğimiz yerel seçimlerde; İstanbul'u, Ankara'yı Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i kazanmıştık. Yine bunları almak için mücadelemizi sürdüreceğiz ve alacağız. O şehirlerde yaşayan yurttaşlarımız CHP belediyeciliğini, sosyal demokrat belediyeciliği gördüler ama buraya ilave yapmamız gerekiyor. Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te bu bölgedeki başka belediyeleri de alıp onlara da hizmet etmemiz gerekiyor. Bu yüzden biz seçim startını Şanlıurfa'dan veriyoruz. Genel Başkanımız seçimlere hazırlanıyor. Hep birlikte, örgütümüzle yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Kurultayımız olacak, kurultayımızdan sonra daha da hızlanacağız. Ama kurultay var diye partinin işlerini, seçimleri de unutmuş değiliz. Bunun aslında anlamı da bu. Kurultay süreci parti içerisinde devam ediyor ama bir yandan da Türkiye siyaseti devam ediyor. Görevimizi yapmaya devam ediyoruz."