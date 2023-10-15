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Libya'da Filistinlilere Destek İçin Büyük Bir Protesto Gösterisi Düzenlendi

Protesto gösterisinden çeşitli görüntülerİsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını kınamak ve bir haftadır kuşatma, bombalama ve hava saldırılarıyla boğuşan Filistin halkına destek vermek için Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Cuma günü büyük bir protesto...