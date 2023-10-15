Libya'da Filistinlilere Destek İçin Büyük Bir Protesto Gösterisi Düzenlendi
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Protesto gösterisinden çeşitli görüntülerİsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını kınamak ve bir haftadır kuşatma, bombalama ve hava saldırılarıyla boğuşan Filistin halkına destek vermek için Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Cuma günü büyük bir protesto...
Protesto gösterisinden çeşitli görüntüler
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını kınamak ve bir haftadır kuşatma, bombalama ve hava saldırılarıyla boğuşan Filistin halkına destek vermek için Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Cuma günü büyük bir protesto gösterisi düzenlendi.
Filistin direnişine destek sloganları atan göstericiler Libya ve Filistin bayrakları sallarken İsrail'in saldırılarını kınayan pankartlar açtı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Trablus'tan bildiriyor. (XHTV)