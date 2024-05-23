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Lapseki'de ilkokul öğrencilerine vergi bilinci projesi

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Lapseki'de ilkokul öğrencilerine yönelik vergi bilinci sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı proje iki etapta gerçekleştirilecek.

Lapseki'de ilkokul öğrencilerine yönelik vergi bilinci sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı proje iki etapta gerçekleştirilecek.

Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu, 25 Eylül İlkokulu ve İsmail Baykut İlkokulu'nda yapılacak projenin amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine devletin vatandaşa karşı sorumluluklarını, vatandaşların devlete karşı sorumluluklarını anlatmak, verginin önemini belirtmek ve bu konuda toplumun farkındalığını arttırmak olarak belirlendi.

Proje yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Gümüş'ün yaptığı çalışmada, öğretim görevlileri Çiğdem Helvacıoğlu, Çağdaş Ayas ve Ümran Şahbaz ile öğrenciler Zerrin Sarı, Aleyna Balyalı, Efe Yağız Kıyıcı ile Sudenaz Perkin görev alacak.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Milli Eğitim Müdürlüğü Lapseki Eğitim Güncel Haberler

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