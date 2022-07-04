Lale Karabıyık: Kyk, Yurt Ücretlerine Yaptığı Zamları Geri Çekmeli

CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt ücretlerine yaptığı yüzde 70'in üzerindeki zamma tepki gösterdi. Karabıyık, "Belediyelerimiz öğrencilerin yurt sorunlarını çözmek için var gücüyle çalışırken iktidar gençleri yok sayan politikalarını sürdürmektedir. KYK, bu zamları geri çekmelidir. Daha üniversiteye başlamadan gelecek kaygısı ile baş başa bırakılan öğrencilerimiz desteklenmeli ve iktidarın hatalı politikalarına kurban edilmemelidir" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, bugün yaptığı yazılı açıklamada, KYK'nın yurt ücretlerine yaptığı yüzde 70'in üzerindeki zammı ve iktidarın bu konudaki politikalarını eleştirdi. Ek bütçede öğrencilerin, gençlerin göz ardı edildiğini vurgulayan Karabıyık, "Biz sürekli 'Devlet yurtları yapsın' derken 'Hayır devlet yapmayacak; cemaatlere, vakıflara bırakacağız' şeklinde bir diretme söz konusudur. O zaman amaç, çocuklara barınma sağlamak değil de çocukları siyaseten şekillendirmek midir" diye sordu.

Karabıyık, açıklamasında şunları kaydetti:

"ÖĞRENCİLERİN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLARININ BAŞINDA YURT GELİYOR: Üniversitelerin tatile girmesinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken öğrencilerimiz barınma sorunu kaygısı yaşamaya başladı. Öğrencilerin çözülmesi gereken sorunlarının başında yurt, yani barınma geliyor. Çünkü devlet yurtlarında öğrencilerin yaklaşık sadece yüzde 20'sine yurt olanağı sağlanabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN CEMAAT VE TARİKAT YURTLARINA MECBUR KALMASINA NEDEN OLUYOR: İktidarın yarattığı ekonomik kriz nedeniyle yoksulluk ve yoksunluk ile mücadele eden öğrencilerimiz, bir yandan da barınma sorunu yaşıyor. Devletin sorumluluğu olan barınmayı yerine getirmemesi nedeniyle çok sayıda öğrenci özel yurtlara yöneliyor. Bu durum, kimi örnekte öğrencilerin cemaat ve tarikat yurtlarına mecbur kalmasına neden oluyor.

AKP, ÖĞRENCİLERİ DE EKONOMİK KRİZE KURBAN EDİYOR: Şimdi ise geldiğimiz noktada öğrenciler, KYK yurtlarında yaşanan zamlar nedeniyle çaresizliğe terk ediliyor. 20 yıllık iktidarı boyunca gençlerin ve öğrencilerin sorunlarını görmezden gelen AKP, öğrencileri de ekonomik krize kurban ediyor.

EV TUTMA FİKRİ ARTAN KİRA FİYATLARI NEDENİYLE İMKANSIZ OLDU : Yurtlara yapıldığı söylenen yüksek zamlar, yüksek enflasyonun altında ezilen ailelerin ve gençlerin yükünü daha da artırıyor. Öğrencilerin zaten çok azı için ulaşılabilir olan ve öğrencilerin çoğunun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak KYK yurtları, yüksek ücretler ile daha da ulaşılamaz hale geldi. Yurtlarda barınma imkanı bulamayan gençlerimizin alternatif olarak düşündüğü ev tutma fikri ise artan kira fiyatları nedeniyle imkansız oldu.

GENÇLERİMİZ BU EK BÜTÇEDE YOK SAYILDI: Geçtiğimiz günlerde AKP tarafından Meclis'e bir ek bütçe getirildi, 2022 için kabul edilen bütçenin yüzde 80'i kadar bir ek bütçe onaylandı. Öğrencilerin ve gençlerin sorunlarına hiçbir çözüm getirmeyen bu ek bütçe, faiz bütçesidir. Gençlerimiz bu ek bütçede yok sayılmıştır, barınma sorununa ve cemaat yurtlarına mahkum edilmiştir.

AMAÇ, ÇOCUKLARA BARINMA SAĞLAMAK DEĞİL DE ÇOCUKLARI SİYASETEN ŞEKİLLENDİRMEK MİDİR: Biz sürekli 'Devlet yurtları yapsın' derken 'Hayır devlet yapmayacak; cemaatlere, vakıflara bırakacağız' şeklinde bir diretme söz konusudur. O zaman amaç, çocuklara barınma sağlamak değil de çocukları siyaseten şekillendirmek midir? Eğer barınma sağlamak amaç olsaydı çocukların maksimum yararı dikkate alınırdı, ancak bu yapılmamaktadır.

KYK BU ZAMLARI GERİ ÇEKMELİDİR: Belediyelerimiz öğrencilerin yurt sorunlarını çözmek için var gücüyle çalışırken iktidar gençleri yok sayan politikalarını sürdürmektedir. KYK, bu zamları geri çekmelidir. Daha üniversiteye başlamadan gelecek kaygısı ile baş başa bırakılan öğrencilerimiz desteklenmeli ve iktidarın hatalı politikalarına kurban edilmemelidir."

ANKA / Güncel