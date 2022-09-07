KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Güncel Haberler Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "(KYK) Birinci faz yerleştirme sonuçlarında tarihimizin en yüksek oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "(KYK) Birinci faz yerleştirme sonuçlarında tarihimizin en yüksek oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik" dedi. KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI: Tüm başvuruların tamamen objektif bir şekilde tamamen dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Sonrasında biliyorsunuz üniversite açılışları tarihleri aynı gün olmuyor. İl il aşama aşama gerçekleşiyor. Bugün birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Birinci faz çalışmalarımızda olağanüstü gayretle çalışan Bakanlık ailesine herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Mehmet Kasapoğlu Güncel Haberler

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