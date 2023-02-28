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Kuzey Makedonya'da kabine değişikliği

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Kuzey Makedonya'da kabine değişikliği

Kuzey Makedonya'da, 4 bakanlıkta değişikliğe gidildi.

Kuzey Makedonya'da, 4 bakanlıkta değişikliğe gidildi.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dimitar Kovaçevski'nin önerisi üzerine 4 yeni bakan, Kuzey Makedonya Meclisince oy çokluğuyla onaylandı.

Buna göre, Adalet Bakanı Nikola Tupançevski'nin yerine Krenar Lloga, Sağlık Bakanı Bekim Sali'nin yerine Fatmir Mexhiti, Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Admirim Aliti'nin yerine Azir Aliu, Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Naser Nuredini'nin yerine Kaya Şukova getirildi.

Kabine değişikliği, hükümet ortaklarında değişikliğe gidilmesi üzerine yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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