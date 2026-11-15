Kurum, COP31 başarısını 'Antalya'da işler değişti' sözüyle tanımladı

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN International'e verdiği röportajda, " ' Antalya'da işler değişti' diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı" dedi.

Antalya'da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ), Türkiye'nin etkin diplomasisini bir kez daha gözler önüne serdi. COP31 Başkanı Kurum'un iklim eylemi için 'adil ve etkin' mücadele vurgusu, dünya basınında geniş yer buluyor. Antalya'daki COP31 Alanı'nda bulunan Medya Merkezi, 190'dan fazla ülkeden basın mensuplarını ağırlıyor. Sanal medya ve TV yayınlarında iklim eylemini dünya gündemine taşıyan basın mensuplarından biri de Becky Anderson oldu. CNN'in en önemli isimlerinden Anderson'a konuk olan Kurum'un 'İklim taahhütlerinden somut uygulamaya' söylemi, yabancı basının ilgisini çekti.

'LİDERLİK EDEN ÜLKELER ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ÖNE ÇIKACAK'

CNN International spikeri Becky Anderson'ın, "Birçok hükümetin uzun vadeli hedefleri 'olsa iyi olur' kabilinden tali meseleler olarak görmesi; kısa vadeli önceliklerin ve iklim hedeflerine yönelik adanmışlık ile heyecan eksikliğinin bulunması değil mi?" şeklindeki sorusunu Bakan Kurum, şöyle yanıtladı: "Aynen öyle. Aslında bu fırsatı değerlendirip, liderlik eden ülkeler önümüzdeki süreçte öne çıkacak. Bugün belki ülkeler bütçeleri gereği, belki öncelikleri gereği bu konuya belki çok değinemiyorlar veya bu konu üzerinde daha fazla yatırım yapamıyorlar. Ama savaşın sebebi enerjiyse eğer, bu savaşı yapmaya devam mı etmek istiyor? Yoksa bu savaşı kalıcı olarak bitirmek mi istiyor? Buna karar vermek lazım. Neticede enerjisini kendi ülkesinde bağımsız elde ettikten sonra o savaşa girmesine gerek kalmayacak."

'GLOBAL ANLAMDA HEDEFLERİ VE İRADEYİ ORTAYA KOYUYORUZ'

Kurum, ülkelerin iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı hedef koyma ve harekete geçme iradesini sergilemede geç kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Fotoğrafın büyüğünü görmek lazım. Tabii ki imkanlar farklı. Tabii ki her ülkenin başlangıcı farklı. Öncelikleri farklı. Bunları dikkate alacağız. Ama biz global anlamda bu hedefleri ortaya koyuyoruz. Global anlamda bu hedefleri yakalama iradesini ortaya koyuyoruz. Bunu koyduğumuzda emin olun dünya çok daha iyi bir noktaya, çok daha güvenli bir noktaya gelecek. Bunu bugün yapan ülkeler emin olun öne çıkıyor. Üretiminde, imalat sektöründe, istihdamında niye öne çıkıyor? Çünkü orada bilgi onda, teknoloji onda, girişim onda. Dünya 1950'li yıllarda sanayileşti. Bu sanayileşmeyi yapan ülkeler, bugün gelişmiş ülkeler olarak adlandırılıyor. Bugün de iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın bundan sonraki 50 yılını konuşuyoruz. Bu 50 yıla ilişkin eğer ülkeler bu konuya liderlik ederlerse halkını mutlu eder. Edemezlerse bugünkü konumunu arar hale gelir" diye konuştu.

'FOSİL YAKITLARIN GELECEĞİ YOK'

Kurum, Anderson'ın, "Fosil yakıtların önümüzdeki yıllık süreçte de enerji tablosunun bir parçası olmaya devam edeceğini kabul ediyor musunuz?" yönündeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Ben fosil yakıtların gelecekte önemli bir enerji aracı olacağını düşünmüyorum. Neden? Bugün yenilenebilir enerji çıkarma maliyetiyle fosil yakıtın maliyetine baktığınızda yarı yarıya az. Yenilenebilir enerji yarı yarıya daha ucuz. Ucuz olan bir şey varsa insanlar pahalıyı niye tercih etsin? Siz kendi ihtiyaçlarınızı karşılarken de ucuz kaliteli, o ihtiyacınızı karşılıyorsa eğer onu tercih ediyorsunuz öyle değil mi? Bir marka da olmadığına göre fosil yakıt, dolayısıyla tercih nedeni ihtiyacımı ne gideriyorsa, hangisi daha ucuzsa onu tercih ederiz. Dünya bunu tercih etmek zorunda kalacak. Bugüne kadar yenilenebilir enerji bin megavat maliyeti milyon doların üzerindeyken bugün 400 bin dolarlara düştü, daha da düşüyor. Teknoloji artıyor. Elektrikli araçlar ilk çıktığında 300 kilometre yol yaparken bugün 1100'leri zorluyor. Dolayısıyla bu teknolojiyle birlikte bu değişim dönüşüm de devam edecek. Ülkeleri bu anlamda bir şeye zorlamaya gerek yok. Bu kendiliğinden olacak" dedi.

'ELEKTRİFİKASYON SOMUT BİR HEDEF'

Bakan Kurum, bu noktada COP31'in 2035'e ilişkin uygulama hedefleri arasında yer alan 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması hedefinin önemine dikkati çekerek, "Şimdi asıl burada siz somut hedef koymak zorundasınız. Elektrifikasyon somut bir hedef. Neden somut bir hedef? Ben 2035 yılına kadar dünya genelinde elektrifikasyonu yakaladığım zaman zaten fosil yakıttan çıkacağım. Niye çıkacağım? Elektrifikasyon demek; bunu da temiz enerjiden elde ediyor demek. Ulaşımda, sanayide, üretimde elektriğin yaygınlaşması demek. Fosil yakıtın da az kullanılması demek. Şimdi iki farkı anlayabiliyor musunuz? Birinde evet çıkış yol haritası çok kıymetli, çok değerli. Ama birinde somut bir ilerleme. Biri daldaki, biri eldeki kuş. O yüzden biz eldekine bakıyoruz. Eldeki daha kıymetli, daha önemli. Çünkü bugün dünya artık karar almak mecburiyetinde. Gençler, toplumlar bizden bunu bekliyor. Bu koltuklara oturuyor, bu sorumlulukları alıyorsak gereğini yapmalıyız. Buna ilişkin iradeyi COP31 Başkanlığı olarak sergileyeceğiz. Sonuna kadar sergileyeceğiz ve insanlar buradan ayrıldıkları zaman 'Antalya'da bir şeyler değişti. Antalya'da kötü gidişata ilişkin bir karar alındı' diyebilsinler istiyoruz. O yüzden eylem gündemini önemsiyoruz. O yüzden hedeflerimizi önemsiyoruz. Ve o yüzden uygulama diyoruz" dedi.

'BURADAKİ KARARLAR, BİR DEĞİŞİKLİĞE SEBEBİYET VERİYORSA BİZİM İÇİN BAŞARI OLACAK'

Anderson'ın, "10 gün sonra sizin için başarı tam olarak ne anlama gelecek?" sorusuna, Bakan Kurum şu karşılığı verdi: "Başarı; burada alınan kararlar sizin, benim, gençlerin hayatında bir değişikliğe sebebiyet veriyorsa bu bizim için başarı olacak. Bir çiftçi, üründeki hasadını artırabiliyorsa başarı olacak. Şehirdeki dirençlilik artıyorsa bizim için başarı olacak. Yenilenebilir enerji kullanım miktarı artıyorsa, buna ilişkin ülkeler irade ortaya koyuyorsa başarı olacak. Bunu onlarca madde olarak sıralayabiliriz. İşin özü Antalya'dan 20 gün sonra ayrılacağız. Evet, 'Biz Antalya'da bu kararları aldık' diyebileceğimiz, 'Antalya'da işler değişti' diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı