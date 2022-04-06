Kudüs Beytülmal Ajansı, Kudüs'teki Filistinli ailelere yardım yaptı - Haberler

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Kudüs Beytülmal Ajansı, Kudüs'teki Filistinli ailelere yardım yaptı

AA - Khalid Mejdoup - Güncel
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Kudüs Beytülmal Ajansı, Kudüs'teki Filistinli ailelere yardım yaptı

Fas'taki Kudüs Beytülmal Ajansı, ramazan münasebetiyle Kudüs'teki Filistinli ailelere yardım yapıldığını duyurdu.

Fas'taki Kudüs Beytülmal Ajansı, ramazan münasebetiyle Kudüs'teki Filistinli ailelere yardım yapıldığını duyurdu.

Fas resmi haber ajansında yer alan habere göre, Kudüs'teki ihtiyaç sahibi 400 Filistinli aileye gıda yardımı yapıldı.

Gıda yardımının toplam tutarının 80 bin dolar olduğu bildirildi.

Ayrıca gelecek hafta başlamak üzere 200'den fazla engelli için iftar programı düzenlenecek.

Öte yandan Kudüs Beytülmal Ajansı, ramazan akşamlarına özel olarak Kudüs'teki eski şehrin çeşitli semtlerinde "Ramazan Kandili" isimli bir eğlence programına da destek veriyor.

Merkezi Fas'ta olan Kudüs Beytülmal Ajansı, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı Kudüs Komisyonunun alanda çalışan alt birimlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

AA / Khalid Mejdoup - Güncel

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