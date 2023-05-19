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Küçükçekmece Demir Sahası'nda arızalanan tanker kurtarıldı

Küçükçekmece Demir Sahası'nda arızalanan tanker kurtarıldı

Güncel Haberler

Romanya'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Küçükçekmece Demir Sahası'nda arızalanan "SUMMER" isimli tanker kurtarıldı.

Romanya'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Küçükçekmece Demir Sahası'nda arızalanan "SUMMER" isimli tanker kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Romanya'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Küçükçekmece Demir Sahası'nda makine arızası yapan 113 metre boyundaki SUMMER isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda KURTARMA-12 römorkörümüzce yedeklenerek Ambarlı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi."

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Küçükçekmece Yunanistan Romanya Güncel Haberler

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