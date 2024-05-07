Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de Kediye İşkence Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de Şirine isimli kediye işkence eden sanığın yargılanmasına devam edildi. Müşteki ve avukatları duruşmada yer aldı. Sanığın en üst hadden cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece'de "Şirine" isimli kediyi tekmeleyip dördüncü kattan atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Elanur Pilici'nin yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Fatma Aydın ile taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Fatma Aydın, evinde baktığı kedisi Şirine'yi, işi olduğu için komşusuna bıraktığını anlattı.

Kedinin de komşunun balkonundan sanığın evinin balkonuna geçerek saksıyı devirdiğini aktaran Aydın, "Sanık komşumun kapısını çalmış. Ardından evden çıkan kediyi koridorda tekmelemiş. Sanık kediyi tekmeleyerek koridorun diğer tarafına götürmüş. Kameranın olmadığı bahçe tarafından kedimi aşağıya atmış. Kedimi bahçede ağaçların arasında vücut ısısı düşmüş şekilde buldum. 72 saat yoğun bakımda kaldı. Şikayetçiyim." dedi.

Müşteki avukatı Hafize Hilal Koçak da birden fazla ifade veren ve hepsinde de çelişkili beyanlarda bulunan sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Dosyayı, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için savcılığına gönderen mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2023'te İlay Argun isimli kişinin müşteki Fatma Aydın'a ulaşarak, sanık Elanur Pilici'nin kediyi tekmeleyip dördüncü katın camından aşağıya attığını söylediği anlatılıyor.

Yaralanan kedinin sahibi tarafından tedavi edildiği aktarılan iddianamede, sanığın ifadesinde kediye sinirlendiğini ancak tekme atmadığını söylediği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Elanur Pilici'nin "hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Şirine Hayvan Hakları Mahkeme Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title