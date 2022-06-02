Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı - Haberler

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Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı dolayısıyla Platin Jubile kutlama programı dahilinde başkenti Londra sokakları çiçeklerle donatıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı dolayısıyla Platin Jubile kutlama programı dahilinde başkenti Londra sokakları çiçeklerle donatıldı. Yarın öğlen saatleri itibari ile kutlamaların başlayacağı Londra'da, birçok farklı işletme ve sokak çiçeklerle süslenerek Kraliçe Elizabeth için yapılacak olan kutlamalar için hazır hale getirildi. Bazı çiçeklerin ise Kraliçe Elizabeth'in silueti şeklinde dizayn edildiği görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kraliçe Elizabeth England Londra Güncel Haberler

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