Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Tarihi Kozan Kalesi'nden yapılan 7 pare top atışıyla başlayan etkinlikler kapsamında ilçenin kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Kaymakam, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar törene katıldı.