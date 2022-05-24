KÖPEK VE SAHİBİNİ KORKUTAN KEDİ SALDIRISI - Haberler

FATİH'te köpek ile sahibine kedi saldırdı. Köpek sahibinin yaşadığı korku kameraya yansıdı.

İlginç olay, Eminönü'nde bir pasajda yaşandı. Kaldırımda yatan kedi, pasajın merdivenlerini çıkan köpek ile sahibine saldırdı. Kedinin köpeğine saldırıldığını gören sahibi hemen tasmasından asılarak köpeğini havaya kaldırdı. Kedi bu kez de köpeğin sahibine saldırınca korkup paniğe kapılan kişi kendi etrafında döndükten sonra yan tarafta bulunan dükkana sığındı. Kedinin sakinleşmesinden sonra köpek ve sahibi hızla pasajdan çıkarak olay yerinden kaçtı. Kedinin köpeğe ve sahibine saldırma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel