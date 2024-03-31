Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Seçimler Başladı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklara gitti.

Konya'da seçmenler, yerel seçimlerde 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy vereceği okullara geldi.

Kentte 1 milyon 649 bin 704 seçmen, 5365 sandıkta oy kullanacak.

Karaman'da 714 sandıkta 189 bin 902 seçmenin, Aksaray'da 245 bin 874 seçmenin, Afyonkarahisar'da 536 bin 163 seçmenin oy kullanması bekleniyor.