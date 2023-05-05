Konya'da uyuşturucu operasyonu: 18 Afgan gözaltına alındı

KONYA'nın Çumra ilçesinde 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda Afganistan uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçede 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda toplam 1 kilo esrar ele geçirildi. Afganistan uyruklu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 7 kişinin ise sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.