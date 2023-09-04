Konya'da Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, Çavuş-Kıreli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 06 CIA 854 plakalı otomobil Konya yönünden Şarkikaraaaç ilçesi yönüne seyir halinde iken ailesinin çilek almak için durdurduğu araçtan inen Elif Zümra Ertekin'e (8) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ertekin ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledilen Ertekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerini terk eden otomobil sürücüsünün İlçe Jandarma Komutanlığı'na kendiliğinden giderek teslim olduğu öğrenildi. Sürücünün, seyir halinde iken yol üzerinde ailesi ile çilek almak için duran çocuğun birden önüne çıktığını ve korkarak kaza yerini terk ettiğini iddia ettiği öğrenildi. - KONYA