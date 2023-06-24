Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçeleri güzergahından Antalya'ya ulaşımı sağlayan yeni Konya- Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Mayıs ayında yapımı tamamlanan Demirkapı Tüneli'nin tamamlanmasının ardından ulaşıma açılan yeni Konya- Antalya kara yolunda 9 günlük tatilin başlamasının ardından her iki yönde de trafik yoğunlaştı.

En kısa ve konforlu güzergahtan Konya'ya da Serik ve Antalya il merkezine ulaşmak isteyen sürücülerin tercih ettiği kara yolunda sabah saatlerinden itibaren daha da yoğunlaşan bayram trafiği yoğunluğunun bayramın ilk gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kara yolundaki ulaşım yoğunluğunun Konya'nın Beyşehir ilçesi girişinde de trafik yoğunluğunu artırdığı gözleniyor.