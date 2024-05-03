Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mülteci Kampına Bombalı Saldırı: 10 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Kuzey-Kivu eyaletindeki mülteci kampına düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın 10 kilometre doğusunda yer alan Mugunga mülteci kampına 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyelerince bombalı saldırı düzenlendi.

Birçok kişinin yaralandığı saldırıda, en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

KDC'de isyancı M23 sorunu

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23 grubu, yılbaşından bu yana saldırılarını artırdı. Stratejik öneme sahip Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya bağlı Sake kasabasına kadar ulaşan isyancı grup, son olarak bugün bölgede bulunan maden şehri Rubaya'nın kontrolünü ele geçirdi.

İsyancı grup, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

Altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan KDC, Ruanda'yı, topraklarını işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçluyor.

İsyancıları destekleyerek KDC'nin yer altı kaynaklarını kontrol etmeye çalışmakla suçlanan Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23, Ruanda'yı yöneten Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

İsyancı grup, hükümet ile yapılan barış anlaşmasının bozulduğu Mart 2009'dan beri saldırılarını sürdürüyor.