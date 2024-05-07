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Kolombiya'da ELN, adam kaçırma eylemlerini askıya aldığını duyurdu

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Kolombiya'da hükümet ile barış müzakereleri yürüten ELN, fidye için adam kaçırma eylemlerinden vazgeçeceği taahhüdünü askıya aldığını açıkladı. ELN, hükümetin müzakerelere yeterince istekli davranmadığını belirterek kararını tek taraflı olarak aldığını ifade etti.

Kolombiya'da hükümet ile barış müzakereleri yürüten ve fidye için adam kaçırma eylemlerinden vazgeçeceği taahhüdünde bulunan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), bu sözünü askıya aldığını duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre, ELN'den yapılan açıklamada, kararın tek taraflı olduğu belirtilerek, "ELN, ekonomik amaçlı adam kaçırmama teklifini sonlandırma kararı aldı. Hükümet, müzakereler konusunda yeterince istekli davranmıyor. 'Çoklu Barış Fonu' sözü yerine getirilmedi. Barışın sürdürülebilir olması hükümetin atacağı adımlara bağlı." ifadesine yer verildi.

Hükümet delegasyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise fidye için adam kaçırma eylemlerinin barış müzakereleri sürecinde "hiçbir şekilde" pazarlık konusu olamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "ELN'nin Kolombiya halkına ve uluslararası topluma verdiği söze sadık kalmasını umuyoruz. Her türlü adam kaçırma eylemlerinin barışa zarar vereceğini hatırlatmak istiyoruz." denildi.

Taraflar, 20-25 Mayıs tarihleri arasında, Venezuela'nın ev sahipliğinde barış müzakerelerine kaldıkları yerden devam edeceklerini 23 Nisan'da duyurmuştu.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN, 6 Şubat'ta, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda mutabık kalmıştı.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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