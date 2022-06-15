Kocaeli ve bölge illerde 227 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kocaeli ve bölge illerde 227 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli ve bölge illerde 227 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli ve çevre illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 227 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli ve çevre illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 227 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 227 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

AA / Şahin Oktay - Güncel

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