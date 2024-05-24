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Kocaeli'de Üst Geçidin Asansörüne Tuvaletini Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı

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Kocaeli'de bulunan D-100 kara yolundaki bir üst geçidin asansörüne tuvaletini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, suç duyurusunda bulunarak olayın sorumlusu hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Kocaeli'de D-100 kara yolunda bulunan üst geçidin asansörüne tuvaletini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmit geçişinde bulunan üst geçitteki asansörün pislendiğini belirleyen ekipler, bölgeye gitti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, asansöre binen bir kişinin tuvaletini yaptığını tespit etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bunun üzerine ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kişinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kente kazandırılan asansör ve yürüyen merdivenlere zarar verenlerin yaptıklarının yanlarına kalmadığı belirtildi.

Güvenlik kameralarıyla bu kişilerin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin halkın günlük kullanım alanlarına bu şekilde zarar veren kişilere karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göz yummayacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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