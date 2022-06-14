Kocaeli'de kira anlaşmazlığı yaşadığı kişiyi öldüren sanığa 15 yıl hapis Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi kira anlaşmazlığı yüzünden arsasında boynundan vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi kira anlaşmazlığı yüzünden arsasında boynundan vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali M, maktul Sercan T'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ali M. savunmasında, maktul Sercan T'yi öldürmek için değil, kendisini savunmak için ateş ettiğini belirterek tahliyesini talep etti. Sanık avukatı, aleyhe hususları kabul etmeyerek müvekkilinin tahliyesini istedi. Maktul Sercan T'nin babası İsmail T. ise sanığın oğlunu kasten öldürdüğünü iddia ederek cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik indirimi" uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi. Olay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart 2021'de Sercan T'nin (31) kira anlaşmazlığı nedeniyle Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'ndeki arsada yer alan barakadan açılan ateşle boynundan vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlatmış, gözaltına alınan şüpheli Ali M, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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