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Kocaeli'de firari hükümlüler yakalandı

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Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. C.B. ve O.K. isimli şahıslar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan C.B. ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan O.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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