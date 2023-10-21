Kızılay Genel Başkanı Düzce Valisi'ni ziyaret etti

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve beraberinde ki heyet Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı ziyaret ederek, Düzce'de yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı ziyaret etti. Düzce'de yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Vali Aslan'a bilgilendirmelerde bulunan Yılmaz, planlanan çalışmalar ile ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan 25 Ekim'de Anıtpark meydanında kurulacak olan Kızılay sokağı ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE