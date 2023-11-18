Kızılay Ağrı Şubesi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Kızılay Ağrı Şubesi, il genelindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kadın gönüllüler tarafından gıda kolisi dağıtımı yapıldı ve üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu. Kızılay Diyadin Şubesi ise köylerde gıda dağıtımlarını sürdürüyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı, il genelindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kızılay Ağrı Şubesi kadın gönüllüleri, il merkezindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, şehrin dört bir yanına iyiliği götürdüklerini belirterek, "İyilik sizinle var. Gece gündüz demeden iyiliği yaymak için kapı kapı dolaşmaya devam ediyoruz" dedi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı ekipleri, ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrenim gören ve vize döneminde olan öğrencilere çorba ikramında bulundu. Tatlı, "Çorbalar bizden, vizeleri geçmek sizden diyerek etkinliğimizi başlattık. Kızılay Ağrı şubesi olarak vize döneminde öğrenci kardeşlerimizin yanında olduk. İbrahim Çeçen üniversitesi merkez kütüphanede öğrencilere çorba ikramında bulunduk" diye konuştu.

Öte yandan, Kızılay Diyadin Şubesi gönüllü ekipleri, ilçeye bağlı köylerde de gıda dağıtımlarını sürdürüyor. Kızılay Diyadin Şubesi gönüllüleri, iyilik için yollar aşıyor, gönüllere girmeye devam ediyor. - AĞRI