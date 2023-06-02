Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde Çuval İçerisinde Parçalanmış Ceset Bulundu

Kırklareli'nde Çuval İçerisinde Parçalanmış Ceset Bulundu

Güncel Haberler

Kırklareli'nde çalılık alanda çuval içinde parçalanmış ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nde çuval içerisinde parçalanmış ceset bulundu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde çuval içerisinde parçalanmış ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda çuval içinde ceset gören kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda cesedin büyük bir bölümünün parçalanmış olduğu tespit edildi.

Ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title