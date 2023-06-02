Kırklareli'nde Çuval İçerisinde Parçalanmış Ceset Bulundu

Kırklareli'nde çuval içerisinde parçalanmış ceset bulundu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde çuval içerisinde parçalanmış ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda çuval içinde ceset gören kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda cesedin büyük bir bölümünün parçalanmış olduğu tespit edildi.

Ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.