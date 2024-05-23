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Kırıkkale'de Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı

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Kırıkkale'de aküsü biten bir bot, Kapulukaya Barajı'nda sürüklenerek mahsur kalan 3 balıkçı, jandarma ve su altı kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'de aküsünün bitmesi nedeniyle Kapulukaya Barajı'nda sürüklenen botta mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı.

Karakeçili ilçesine bağlı Sulubük köyü yakınlarında Kapulukaya Barajı'nda balık avına çıkan Harun Aktaş, Yasin Talha Oral ve Mehmet Soydaş'ın bulunduğu bot, aküsü bitince rüzgarın da etkisiyle baraj gölünde sürüklendi.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu balıkçılar, su altı kurtarma ekibinin botu ile alınarak kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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