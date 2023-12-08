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Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı AA muhabiri Nazir Aliyev'e ödül verdi

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Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Nazir Aliyev'e ödül verdi. Ödül töreninde bakanlık yetkilileri ve radyo-televizyon çalışanları bir araya geldi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Nazir Aliyev'e ödül verdi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığınca 8 Aralık Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Çalışanları Günü dolayısıyla bakanlık binasında ödül töreni düzenlendi.

Törene, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, Bakan Yardımcısı Çıngız Esengül Uulu, ülkedeki bazı radyo ve televizyon çalışanları katıldı.

Maksutov, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların mesleki bayramını tebrik ederek, "Enformasyon savaşının yaşandığı bir dönemde sizlere, ülkenin bağımsızlığına, istikrarına ve çıkarlarına yaptığınız katkı ve profesyonel çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Bakanlıkta kurulan komisyon ile bazı radyo ve televizyon kurum çalışanlarını ödüllendirdiklerini belirten Maksutov, "Ülkemizin olaylarını kamuoyuna aktarma görevini yaratıcılık yeteneklerinizin sayesinde yerine getirmektesiniz. Yoğun ve zorlu çalışmalarınızda, sizlere yaratıcılık dolu günler diliyorum. Size sağlık, aile mutluluğu ve müreffeh bir yaşam diliyorum." diye konuştu.

Maksutov, AA Kırgızistan muhabiri Aliyev'e ödülü, "Ülkede meydana gelen olayları kapsamlı ve tarafsız şekilde yansıtması, topluma tarafsız bilgi sağlaması, manevi değerlerin gelecek nesillerin zihinlerine ve kalplerine derinlemesine yerleştirilmesine yönelik yaratıcı potansiyelinden dolayı takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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