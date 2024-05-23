Kına Gecesinde Silahla Ateş Ederek Ölüme Neden Olan Sanığa Hapis Cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde, silahla havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kına gecesinde silahla havaya ateş ederek Mehmet Şahin'in (55) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ersan Özkan ile taraf avukatları katıldı.

Özkan, son savunmasında, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek ancak olay gecesi kendisinin dışında da havaya ateş eden bulunduğunu, Şahin'in ölümüne neden olan kurşunun kendi silahından çıkmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmek " suçundan sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi'nde geçen yıl 6 Eylül'de düzenlenen kına gecesinde başına kurşun isabet eden gelinin babası Mehmet Şahin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olayla ilgili gözaltına alınan Özkan tutuklanmıştı.